2020-04-28T18:56:43+03:00
Общество

Свыше двух миллионов рублей могут заплатить нарушители самоизоляции на Дону

Только за последние сутки полицейские оформили 273 протокола
Дадаян Давид
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141 жителя Дона наказали на 15 тысяч рублей.141 жителя Дона наказали на 15 тысяч рублей.Фото: Архив "КП"
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В Ростовской области за весь период пандемии полицейские выписали больше пяти тысяч штрафов. Всего в бюджет может поступить больше двух миллионов рублей от людей, на которых составили административные протоколы.

По данным регионального правительства, только за последние сутки оштрафовали еще 273 человека. 141 жителя Дона наказали на 15 тысяч рублей, 44 - на 7,5 тысяч рублей, девять - на 3 тысячи рублей и пять - на 2 тысячи рублей.

Кроме этого, 47 человек получили протоколы на одну тысячу рублей. Всего с начала режима самоизоляции правоохранители выписали 5022 штрафов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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