2020-04-28T19:10:43+03:00
Общество

В Ростове на железнодорожном вокзале поставили дозаторы с антисептиками для рук

Пассажиры могут в любой момент воспользоваться ими
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Железнодорожный вокзал «Ростов-Главный». Фото: пресс-служба СКЖДЖелезнодорожный вокзал «Ростов-Главный». Фото: пресс-служба СКЖД
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Жители и гости Ростова смогут воспользоваться антисептиками для рук в здании железнодорожного вокзала «Ростов-Главный». Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Аппараты устанавливаются в наиболее доступных точках для пассажиров – рядом с входными досмотровыми группами и в залах ожидания.

Специалисты также разместили в пунктах досмотра разметили одноразовые пакеты для личных вещей пассажиров, чтобы избежать их соприкосновения.

Люди также смогут увидеть на полу вокзала специальную разметку, которая позволит соблюдать социальную дистанцию межу людьми.

Во течение всего дня на вокзале проводится регулярная уборка помещений и станций со специальными средствами, чтобы обезопасить людей от инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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