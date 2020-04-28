В донской столице обновили траву на "Ростов-Арене"

28 Апр 2020 2020-04-28T19:52:58+03:00

Его подготовили к возобновлению футбольных матчей

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В Ростове обновили покрытие стадиона «Ростов Арена».

Таким образом его подготовили к возобновлению футбольных турниров любого уровня. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

- Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года. Первые игры показали, что корневая система молодой травы не выдерживает интенсивной нагрузки, - отметил чиновник.

Из-за пандемии коронавируса выполнить работы удалось за меньшую стоимость. Агрономы получили 1,6 миллионов рублей вместо 3 миллионов рублей.

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Содержание «Ростов-Арены» после ЧМ-2018 будет обходиться в 250 млн рублей в год.

Губернатор Василий Голубев прокомментировал судебные споры между заказчиком и подрядчиком строительства стадиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU