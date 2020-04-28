2020-04-28T20:09:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В оставшиеся две недели самоизоляции будет продолжаться обработка дорог и общественных пространств

Контроль за обработкой будет осуществлять правительство РО
Виктория Никитина
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В Ростове продолжится тщательная обработкаВ Ростове продолжится тщательная обработкаФото: "КП" Архив
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области сообщил, что с 1 по 11 будет идти обработка общественных пространств и дорог.

Ростовчане в предстоящие две недели должны по-прежнему оставаться дома. Но правительство будет и дальше осуществлять свою работу и контролировать всю деятельность по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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Тщательно обрабатываются входы, почтовые ящики, лифты и перила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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