В оставшиеся две недели самоизоляции будет продолжаться обработка дорог и общественных пространств
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области сообщил, что с 1 по 11 будет идти обработка общественных пространств и дорог.
Ростовчане в предстоящие две недели должны по-прежнему оставаться дома. Но правительство будет и дальше осуществлять свою работу и контролировать всю деятельность по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Тщательно обрабатываются входы, почтовые ящики, лифты и перила.
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ИСТОЧНИК KP.RU