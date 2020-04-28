На майские праздники дончане смогут посетить свои дачи
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области отметил, что жителям больших городов можно будет побывать на даче в майские праздники.
Но въезд в СНТ и дачные поселки будет строго контролироваться правоохранителями. Правоохранители будут фиксировать число въезжающих человек и даже, по возможности, число, находящихся в каждом дачном дворе. Собственники дачных участков в этот раз смогут привезти с собой помощников - но только членов своей семьи. То есть просто поехать компанией друзей на шашлычки будет нельзя.
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В оставшиеся две недели самоизоляции будет продолжаться обработка дорог и общественных пространств.
Контроль за обработкой будет осуществлять правительство РО.
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