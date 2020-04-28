2020-04-28T20:27:47+03:00
Общество

На майские праздники дончане смогут посетить свои дачи

Можно даже взять с собой своих членов семьи
Виктория Никитина
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Ростовчане смогут побывать на дачах в праздникиРостовчане смогут побывать на дачах в праздникиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области отметил, что жителям больших городов можно будет побывать на даче в майские праздники.

Но въезд в СНТ и дачные поселки будет строго контролироваться правоохранителями. Правоохранители будут фиксировать число въезжающих человек и даже, по возможности, число, находящихся в каждом дачном дворе. Собственники дачных участков в этот раз смогут привезти с собой помощников - но только членов своей семьи. То есть просто поехать компанией друзей на шашлычки будет нельзя.

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Контроль за обработкой будет осуществлять правительство РО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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