2020-04-28T20:44:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В праздничные дни маски на улицах крупных городов Ростовской области будут выдавать правоохранители

"Это не пункт выдачи!" - маски получат только те, кто по какой-то причине прогуливается по улице без средства защиты
Виктория Никитина
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В больших городах Ростовской области будут раздавать маски на улицахВ больших городах Ростовской области будут раздавать маски на улицахФото: "КП" Архив
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В крупных городах Ростовской области патрульные наряды в предстоящие две недели будут выдавать маски оказавшимся на улице местным жителям. Такое поручение дал губернатор Василий Голубев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Работа будет осуществляться следующим образом: сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и другие патрульные наряды, дежурящие на улицах, будут иметь при себе определенное количество защитных масок. Они по-прежнему вправе останавливать местных жителей и спрашивать у них документы, но теперь, если человек идет без маски, то в первую очередь, ему будет выдана маска, а потом уже будет проводиться разъяснительная работа. По мнению губернатора, это еще больше сократит распространение коронавируса в донском регионе.

- Это не пункт выдачи! Не надо становиться в очередь за масками. Это просто необходимая мера во избежание распространения коронавируса, - отметил Голубев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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