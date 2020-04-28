Мошеннические СМС о нарушении режима самоизоляции получили некоторые дончане

28 Апр 2020 2020-04-28T22:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые жители Ростовской области получили сообщения о том, что они, якобы, нарушили режим самоизоляции и им надлежит оплатить штраф.

Но все эти СМС оказались фейковыми. Они были разосланы с неизвестного номера. В сообщении говорилось о том, что человек нарушил режим самоизоляции, теперь ему предстоит оплатить штраф, а более подробную информацию о нарушении предлагалось узнать, перейдя по ссылке. Но при переходе получатели попадали на сайт микрозаймовой организации.

- Обычно в таких сообщениях требуют заполнить форму и оплатить «штраф». Но в этот раз СМС оказалось недобросовестной рекламой одной из организацией по микрозаймам, - рассказал один получателей порталу "Регион online".

Житель Ростовской области также смог узнать, что номер, с которого были отправлены смс-ки зарегистрирован в другом регионе. О фейковых сообщениях предупреждают жителей региона и правоохранители. Горожан просят не поддаваться панике и ни за что не переходить по ссылкам в подобных сообщениях. А уж тем более ни в коем случае нельзя платить никакие «штрафы», указанных в СМС-сообщениях и обоснованных якобы нарушением режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС напомнило вернувшимся из-за границы жителям Ростовской области о соблюдении двухнедельного карантина.

Люди получили смс с просьбой не нарушать предписаний специалистов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU