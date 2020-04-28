2020-04-28T22:00:27+03:00
Происшествия

Мошеннические СМС о нарушении режима самоизоляции получили некоторые дончане

Отправителем оказалась одна из микрозаймовых организаций
Виктория Никитина
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Дончане получили фейковые СМС от микрозаймовой компанииДончане получили фейковые СМС от микрозаймовой компанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Некоторые жители Ростовской области получили сообщения о том, что они, якобы, нарушили режим самоизоляции и им надлежит оплатить штраф.

Но все эти СМС оказались фейковыми. Они были разосланы с неизвестного номера. В сообщении говорилось о том, что человек нарушил режим самоизоляции, теперь ему предстоит оплатить штраф, а более подробную информацию о нарушении предлагалось узнать, перейдя по ссылке. Но при переходе получатели попадали на сайт микрозаймовой организации.

- Обычно в таких сообщениях требуют заполнить форму и оплатить «штраф». Но в этот раз СМС оказалось недобросовестной рекламой одной из организацией по микрозаймам, - рассказал один получателей порталу "Регион online".

Житель Ростовской области также смог узнать, что номер, с которого были отправлены смс-ки зарегистрирован в другом регионе. О фейковых сообщениях предупреждают жителей региона и правоохранители. Горожан просят не поддаваться панике и ни за что не переходить по ссылкам в подобных сообщениях. А уж тем более ни в коем случае нельзя платить никакие «штрафы», указанных в СМС-сообщениях и обоснованных якобы нарушением режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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