За несертифицированный титан ответит перед ростовчанами екатеринбургская компания

29 Апр 2020 2020-04-29T08:49:17+03:00

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Уголовное дело против поставщика титана ответит перед ростовчанами Екатеринбургская компания.

Недавно в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева поступили титановые материалы без сертификатов соответствия. Общая сумма поставки оказалась более 14 миллионов рублей. Но, к сожалению, на производстве продукция без документов не может быть использована.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили представители МВД по Таганрогу в Ростовской области.

Стоит отметить, что ущерб был нанесен в особо крупном размере. Поставленную продукцию в производстве «ТАНТК им. Г.М. Бериева» использовать не смогли. Виновному грозит провести в колонии до 10 лет. В настоящее время следователи устанавливают подозреваемого, чтобы предъявить ему обвинение. А затем будут собраны доказательства и дело дойдет до суда.

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Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU