2020-04-29T09:22:24+03:00
Общество

Пушистый оберег семейного счастья и живой антипохмелин продают в Ростове за 15 миллионов рублей

Хозяева утверждают, что их товар может отогнать от мужа надоедливых соседок и избавить от похмельного синдрома
Виктория Никитина
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В Ростове продают британскую кошку за 15 миллионов рублейВ Ростове продают британскую кошку за 15 миллионов рублей
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Любимицу своей жены решил продать ростовчанин по заоблачной цене.

На одном из сайтов, где горожане продают ненужные им вещи на днях появилось удивительное объявление. Один из местных жителей выставил на продажу британскую кошку, но не простую. Со слов хозяина Михаила Шипунова, животное может снимать похмельный синдром и отогнать надоедливых соседок от мужа.

- Кошка уникальна, и обладает массой преимуществ. Она может охранять дом хозяев, заботится об их здоровье и любит сладкое. Ее главные достоинства — она легко снимает недомогание после употребления крепких напитков и даже может отвадить от мужчины надоедливых соседок, - написал в объявлении Михаил.

Кошка является любимицей жены продавца и, видно, женщина очень не хочет расставаться с ней. Наверное, именно поэтому она согласилась установить в объявлении сумму в 15 миллионов рублей, надеясь, что по такой цене животное никто не приобретет. Причиной продажи является разлад между котом мужчины и кошкой его супруги.

Стоит отметить, что на объявление уже откликнулось несколько покупателей, но по поводу цены пока договориться не удалось. Жена Михаила надеется, что ему все-таки не удастся продать кошку, которая спасает их брак от неверности и головной боли!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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