Юный мотоциклист попал на скутере в аварию в Ростовской области
Отсутствие защитной экипировки при поездке на скутере для парня из Ростовской области стало причиной серьезных травм. 16-летний подросток пострадал в аварию с отечественной легковушкой. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.
По предварительным информации, водитель ВАЗ-2112 при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со скутером накануне в 20:40 на улице Советской в поселке Матвеев Курган. Мотоциклом управлял несовершеннолетний без водительских прав.
- В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU