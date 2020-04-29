Юный мотоциклист попал на скутере в аварию в Ростовской области

29 Апр 2020 2020-04-29T09:51:22+03:00

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Отсутствие защитной экипировки при поездке на скутере для парня из Ростовской области стало причиной серьезных травм. 16-летний подросток пострадал в аварию с отечественной легковушкой. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.

По предварительным информации, водитель ВАЗ-2112 при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со скутером накануне в 20:40 на улице Советской в поселке Матвеев Курган. Мотоциклом управлял несовершеннолетний без водительских прав.

- В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU