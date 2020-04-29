2020-04-29T10:09:03+03:00
Общество

В Ростове военный госпиталь достроят к концу апреля

Новый медицинский центр будет оснащен современным оборудованием
Поделиться:
В новом медцентре разместят 160 койко-местВ новом медцентре разместят 160 койко-местФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В донской столице завершается строительство военного медицинского госпиталя на Военведе. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, новый объект планируют сдать к 30 апреля.

Сейчас в помещениях лечебно-диагностического корпуса ведутся работы по окраске стеновых панелей специальной краской, завершена укладка пола, а также монтаж потолка и сантехники.

В новом медцентре разместят 160 койко-мест. Он будет оснащен современным оборудованием и диагностической аппаратурой. Здесь появится система определения газового состава крови, четырехканальные тромбоэластомеры, техника рентгенкабинета и облучатели для проведения необходимых процедур.

Стоит отметить, что в случае необходимости медицинскую помощь здесь получат больные COVID-19, которые не состоят на военной службе. Люди смогут получить на территории медцентра все необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трем населенным пунктам Ростовской области присвоили почетные звания
В Ростовской области ищут сбежавших из-под карантина туристов из Крыма
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьей умершей от COVID-19 стала пенсионерка
В Ростове не смогли запустить автобусы по обновленному маршруту № 68
Ростовчанин предложил назвать одну из городских улиц в честь умершего от коронавируса профессора из Китая
Платов попал в пятерку самых удобных аэропортов страны
Педагогический хакатон впервые прошел в онлайн-формате
В Ростове военный госпиталь достроят к концу апреля
Юный мотоциклист попал на скутере в аварию в Ростовской области
Пушистый оберег семейного счастья и живой антипохмелин продают в Ростове за 15 миллионов рублей
За несертифицированный титан ответит перед ростовчанами екатеринбургская компания
Мошеннические СМС о нарушении режима самоизоляции получили некоторые дончане
В праздничные дни маски на улицах крупных городов Ростовской области будут выдавать правоохранители
На майские праздники дончане смогут посетить свои дачи
В оставшиеся две недели самоизоляции будет продолжаться обработка дорог и общественных пространств
В донской столице обновили траву на "Ростов-Арене"
В Ростове на железнодорожном вокзале поставили дозаторы с антисептиками для рук
Свыше двух миллионов рублей могут заплатить нарушители самоизоляции на Дону
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди купил по скидке курорт в Греции
Сломавший ногу футболист Дмитрий Тарасов с женой от скуки залез на крышу
В администрации Батайска у начальницы экономического отдела был поддельный диплом
Ростовчанин лишился денег из-за сим-карты