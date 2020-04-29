В Ростове военный госпиталь достроят к концу апреля

29 Апр 2020 2020-04-29T10:09:03+03:00

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В донской столице завершается строительство военного медицинского госпиталя на Военведе. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, новый объект планируют сдать к 30 апреля.

Сейчас в помещениях лечебно-диагностического корпуса ведутся работы по окраске стеновых панелей специальной краской, завершена укладка пола, а также монтаж потолка и сантехники.

В новом медцентре разместят 160 койко-мест. Он будет оснащен современным оборудованием и диагностической аппаратурой. Здесь появится система определения газового состава крови, четырехканальные тромбоэластомеры, техника рентгенкабинета и облучатели для проведения необходимых процедур.

Стоит отметить, что в случае необходимости медицинскую помощь здесь получат больные COVID-19, которые не состоят на военной службе. Люди смогут получить на территории медцентра все необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU