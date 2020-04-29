Педагогический хакатон впервые прошел в онлайн-формате

29 Апр 2020 2020-04-29T10:17:06+03:00

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24-26 апреля прошел III Всероссийский педагогический онлайн-хакатон «Инновационные образовательные решения». Это ежегодное мероприятие ЮФУ. В этом году оно состоялось в новом удаленном формате на площадке Zoom, собрав на одной платформе более 350 человек со всей России. Хакатон прошел под девизом: «После самоизоляции система образования не будет прежней!».

В нынешнем году был брошен вызов современным условиям, для того чтобы создать новый формат работы. Так, с одной стороны, проведение 48 часового марафона по решению актуальных образовательных задач в онлайн, является вызовом как для организаторов, так и для участников, с другой - расширяет границы и позволяет объединить учителей, профессионалов в области разработки образовательных продуктов и услуг, а также IT-специалистов из разных уголков страны.

Соревнования проходили в трех номинациях*. В качестве модераторов и экспертов выступили представители организации -партнеров хакатона. На протяжении всего педмарафона они сопровождали участников: проводили онлаи н-консультации и трекинг-сессии, отслеживали работу команд.

Чтобы поднять продуктивность команд во время 48-ми часового марафона, проводились зажигательные зарядки. А победители Pedhack 2020 получили подарки и призы, а также возможность прои ти стажировку в стартапе или крупнои компании или запустить свои образовательныи проект при поддержке экспертов.

Остальные же участники хакатона смогли найти единомышленников, получили новые знания и опыт работы в удаленном режиме.

Фото: ЮФУ.

КОНКРЕТНО

Какие номинации были*

Edutainment - разработка концепции и прототипов образовательных настольных и видеоигр, сценариев образовательных квестов и т.д.

Educational Design - педагогическии дизаи н проектных смен, летних и зимних школ, образовательных программ, онлаи н курсов, образовательных мобильных приложении и т.д.

Edutech - решение прикладных задач в области онлаи н-образования и адаптивного обучения, разработка MOOK и образовательных продуктов с использованием технологии AR/VR, применение ИИ и работа с Big Data в образовании.

ВАЖНО!

Pedhack 2020 прошёл при поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия - страна возможностей», технической поддержке Digital contest, а также Яндекс.Учебник, Учи.Ру, Умные города, Гринатом, Университет талантов, Core, Южный IT-парк, урок цифры, Geek teachers, Классапер и Южный федеральный университет.