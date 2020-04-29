Платов попал в пятерку самых удобных аэропортов страны
Ростовский аэропорт Платов оказался в пятерке журнала Forbes в рейтинге 20 лучших авиагаваней страны.
Специалисты проанализировали работу 35 аэропортов. Аналитики оценивали транспортную доступность, маршрутную сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, а также наличие международных наград. Платов стал первым россии ским аэропортом, получившим престижныи международныи реи тинг 5 звезд Skytrax.
- В зале внутренних линии Платова выделена специальная зона для пассажиров, которые вылетают и прибывают в страны Таможенного союза. Благодаря еи аэропорт смог ускорить обслуживание пассажиров: теперь они могут прои ти паспортныи контроль, минуя таможню, - отметили авторы исследования.
По результатам исследования, ростовский аэропорт набрал 57,3 балла и попал в пятерку лучших. В минувшем году там обслужили более трех миллионов пассажиров. Лучшим оказался аэропорт Шереметьево, набравший 65,1 балла, после оказались авиагавани Красноярска, Домодедово и Симферополя.
ИСТОЧНИК KP.RU