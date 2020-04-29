2020-04-29T10:27:33+03:00
Общество

Платов попал в пятерку самых удобных аэропортов страны

Специалисты оценивали обслуживание, пунктуальность и доставку багажа
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авторы исследования оценили обслуживание в аэропорту ПлатовАвторы исследования оценили обслуживание в аэропорту ПлатовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ростовский аэропорт Платов оказался в пятерке журнала Forbes в рейтинге 20 лучших авиагаваней страны.

Специалисты проанализировали работу 35 аэропортов. Аналитики оценивали транспортную доступность, маршрутную сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, а также наличие международных наград. Платов стал первым россии ским аэропортом, получившим престижныи международныи реи тинг 5 звезд Skytrax.

- В зале внутренних линии Платова выделена специальная зона для пассажиров, которые вылетают и прибывают в страны Таможенного союза. Благодаря еи аэропорт смог ускорить обслуживание пассажиров: теперь они могут прои ти паспортныи контроль, минуя таможню, - отметили авторы исследования.

По результатам исследования, ростовский аэропорт набрал 57,3 балла и попал в пятерку лучших. В минувшем году там обслужили более трех миллионов пассажиров. Лучшим оказался аэропорт Шереметьево, набравший 65,1 балла, после оказались авиагавани Красноярска, Домодедово и Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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