Ростовчанин предложил назвать одну из городских улиц в честь умершего от коронавируса профессора из Китая

29 Апр 2020 2020-04-29T10:50:34+03:00

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Житель донской столицы Андрей Борисенко на сайте «Активный ростовчанин» выступил с необычным предложением. Он решил, что городским властям нужно всерьез задуматься и переименовать одну из улиц в честь первого умершего от коронавируса в Ростове.

Так, одна из улиц будет носить имя 34-летнего профессора медицины, врача - Чжана Цюньфэня. Ростовчанин считает, что он заслужил того, чтобы остаться в истории города.

Пока эту идею оценили немногие. За два дня петиция набрала только 7 голосов "против". Инициативу не поддержал никто. Один из проголосовавших оставил комментарий.

- В России и Ростовской области масса людей, достойных увековечения на нашей земле, – поделился мнением Виктор Соловьев.

Стоит отметить, что для рассмотрения в администрации Ростова петиции нужно набрать около 500 голов за 63 дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU