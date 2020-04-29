Ростовчанин предложил назвать одну из городских улиц в честь умершего от коронавируса профессора из Китая
Житель донской столицы Андрей Борисенко на сайте «Активный ростовчанин» выступил с необычным предложением. Он решил, что городским властям нужно всерьез задуматься и переименовать одну из улиц в честь первого умершего от коронавируса в Ростове.
Так, одна из улиц будет носить имя 34-летнего профессора медицины, врача - Чжана Цюньфэня. Ростовчанин считает, что он заслужил того, чтобы остаться в истории города.
Пока эту идею оценили немногие. За два дня петиция набрала только 7 голосов "против". Инициативу не поддержал никто. Один из проголосовавших оставил комментарий.
- В России и Ростовской области масса людей, достойных увековечения на нашей земле, – поделился мнением Виктор Соловьев.
Стоит отметить, что для рассмотрения в администрации Ростова петиции нужно набрать около 500 голов за 63 дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU