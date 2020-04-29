В Ростове не смогли запустить автобусы по обновленному маршруту № 68
Жители одного из новых микрорайонов города остались без обещанного обновленного автобусного маршрута. Как сообщили в ростовской мэрии, власти столкнулись с проблемами при запуске автобусов по направлению №68 «Нахичеванский рынок – ЖК Красный Аксай – Александровка».
Победившая в конкурсе на обслуживание маршрута организация не смогла получить вовремя новые автобусы из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
- Была сдвинута дата поставки автобусов. В соответствии с законодательством о контрактной системе срок исполнения контракта был перенесен на конец лета, но не позднее 1 сентября, отметили в мэрии.
Сейчас власти Ростова ищут нового перевозчика. На маршруте должно работать три автобуса малого класса. Организация будет осуществлять перевозки временно до окончания конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU