Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьей умершей от COVID-19 стала пенсионерка

29 Апр 2020 2020-04-29T13:17:43+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: стало известно о третьей смерти от коронавируса. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Сергей Тюрин. в среду, 29 апреля.

Погибла 70-летняя пенсионерка. Ее лечение было осложнено сопутствующими заболеваниями.

Сейчас в регионе зафиксировано уже три смерти от коронавируса. Самым первым погибшим стал профессор медицины и врач из Китая, который приехал в наш город, чтобы пережать пандемию в родной стране. Медики не смогли спасти его жизнь. Вторым погиб 50-летний пациент, который проходил лечение в ЦГБ.

Напомним, инициативные горожане предложили назвать улицу в Ростове в честь первого умершего от коронавируса. Люди посчитали, что труды профессора медицины должна быть отмечены. Однако, петицию пока поддержали немногие.

ИСТОЧНИК KP.RU