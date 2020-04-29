Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьей умершей от COVID-19 стала пенсионерка
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: стало известно о третьей смерти от коронавируса. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Сергей Тюрин. в среду, 29 апреля.
Погибла 70-летняя пенсионерка. Ее лечение было осложнено сопутствующими заболеваниями.
Сейчас в регионе зафиксировано уже три смерти от коронавируса. Самым первым погибшим стал профессор медицины и врач из Китая, который приехал в наш город, чтобы пережать пандемию в родной стране. Медики не смогли спасти его жизнь. Вторым погиб 50-летний пациент, который проходил лечение в ЦГБ.
Напомним, инициативные горожане предложили назвать улицу в Ростове в честь первого умершего от коронавируса. Люди посчитали, что труды профессора медицины должна быть отмечены. Однако, петицию пока поддержали немногие.
ИСТОЧНИК KP.RU