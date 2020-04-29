В Ростовской области ищут сбежавших из-под карантина туристов из Крыма

29 Апр 2020 2020-04-29T13:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На Дону разыскивают пару туристов из Крыма. Они должны были в составе группы проехать через Ростовскую область, чтобы вернуться домой и пройти обязательный карантин в обсерваторе, но этого не произошло.

По предварительной информации, разыскиваемые решили скрыться в донском регионе в городе Таганроге, чтобы избежать 14-дневного нахождения в обсерваторе.

- Вчера у нас в евпаторийском обсерваторе были размещены 12 человек, которые прибыли с Бали. Двух человек, которые по списку не попали ни в Евпаторию, ни в Севастополь, сейчас с теруправлением по Ростову мы ищем и выясняем ситуацию, то есть если они вышли в Таганроге, значит, по ним будет тоже подробная информация. Предварительно они заявлялись на Крым, - сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Если у сбежавших туристов будет обнаружен коронавирус, то им грозит серьезное наказание за нарушение карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU