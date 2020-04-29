Трем населенным пунктам Ростовской области присвоили почетные звания

29 Апр 2020 2020-04-29T14:06:36+03:00

Событие приурочено к 75-летнему юбилею в ВОВ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Событие приурочено к 75-летнему юбилею в ВОВ

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Губернатор Василий Голубев в связи с приближением 75-летнего юбилея празднования Дня Победы подписал указ о присвоении почетных званий трем населенным пунктам Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Каменску-Шахтинскому и Морозовску присвоено звание «Город воинской доблести», а станице Старочеркасской - «Населенный пункт воинской доблести». На этих территории шли кровопролитные бои. Люди массово погибали, пытаясь защитить свою Родину и не пропустить врагов.

В минувшем году Белая Калитва получила звание «Город воинской доблести».Станицы Боковская и Каргинская получили звания «Рубеж воинской доблести». Поселок Чертово был удостоен звания «Населенный пункт воинской доблести». Ранее почетных звания получили еще 13 населенных пунктов Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU