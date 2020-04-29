Эхо войны: настоящий танк времен ВОВ припарковали в центре Ростова

29 Апр 2020 2020-04-29T14:41:35+03:00

"Григорьевич" пролежал под водой 77 лет долгих лет, пока его не обнаружили поисковики

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Сегодня 29 апреля ростовчане увидели настоящий танк Т-26 в самом центре донской столицы. Военная машина выглядит, как новая, хотя, на самом деле, у нее очень долгая история. Как выяснилось, танк буквально пролежал под землей почти 80 лет, пока его не обнаружили поисковики. Чуть позже началась кропотливая работа по реставрации, но обо всем по порядку.

Техника появилась в среду напротив здания "Газпром" на проспекте Ворошиловском. В пресс-службе компании рассказали, что Т-26 обнаружили еще несколько лет назад в хуторе Евсеевском Усть-Донецкого района. Он находился под водой на глубине двух метров, где среди ила и камней пролежал 77 лет.

Специалисты установили, что танк подбили во время сражений Великой Отечественной войны летом 1942 года. Экипаж погиб на поле боя, а машина получила множественные повреждения. Тонкая броня - всего 15 миллиметров не выдержала вражеские снаряды, в следствии чего танк разорвало буквально на части. Он вышел из строя и оказался в естественной ловушке.

Когда его обнаружили, было принято решение приступить к восстановлению.

- Была задача вернуть военной машине былой вид только снаружи. Двигатель и все внутренние части не трогали. Он не может двигаться самостоятельно. В центр Ростова танк привезли на специальном грузовике с платформой, - рассказала сотрудник пресс-службы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина.

Реконструкцией занимались мастера военно-патриотического объединения "Скиф" в Таганроге во главе с руководителем Игорем Дудченко и инженером Вадимом Илларионовым. От туда и надпись "Григорьевич" на кузове машины - отчество одного из мастеров.

Его восстанавливали 8 месяцев. Фото: соц. сети.

- Реставрация длилась 8 месяцев - с сентября 2019 по апреля этого года. Мастера вручную восстановили огромное количество деталей. Одних заклепок только сделали 1500 штук. Гусеницы по собственной технологии Вадим Илларионов восстанавливал поэтапно. Сначала чистка, потом ремонт, подбор подходящих технических элементов на место утраченных. Эта долгая и кропотливая работа, результатами которой сейчас может полюбоваться каждый, - добавила Ангелина.

Средства на восстановление были выделены лично генеральным директором ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимиром Ревенко. Помогли в этом нелегком деле также члены профсоюза. Каждый внес свой вклад.

Отметим, что танк Т-26 в качестве экспоната будет стоять в Ростове до 4 мая. После этого его перевезут в военно-исторический музей «Самбекские высоты», где он займет свое место накануне празднования 75 годовщины Великой Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU