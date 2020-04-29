Именилось расписание движения электричек из Ростова в Сальск

29 Апр 2020 2020-04-29T15:39:53+03:00

Время составов в пути сокращено на 20 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время составов в пути сокращено на 20 минут

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Пассажирам электричек, следующих по направлению и Ростова в Сальск, придется привыкать к изменениям в расписании. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Новое расписание поездов Сальск - Ростов - Сальск начнет действовать с 28 апреля.

Так, пригородный поезд №6812 сообщением Ростов – Сальск отправляется из Ростова-на-Дону по-прежнему в 18:48, но приезжает на конечную станцию Сальск в 21:48 вместо 22:08.

Поезд №6811 сообщением Сальск – Ростов отъезжает со станции Сальск в 05:03 вместо 04:38. Его прибытие намечено на 07:58- на 10 минут раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU