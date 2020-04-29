2020-04-29T15:14:27+03:00
Общество

На донской границе задержали контрабандиста с казачьими шашками и крупной суммой денег

Мужчина пытался выехать за пределы страны
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Эксперты оценивают историческую ценность казачьих шашек. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по Ростовской областиЭксперты оценивают историческую ценность казачьих шашек. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по Ростовской области
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На границе с Ростовской областью задержали автомобиль«Газель Некст» на пункте пропуска «Куйбышево». Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области, при досмотре машины обнаружены незадекларированные денежные средства и казачьи шашки.

Специалисты нашли спрятанные в машине деньги на сумму 1,8 млн рублей и несколько казачьих шашек стоимостью около 500 тысяч рублей. Водитель пытался выехать из России.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено административное дело. Ему предстоит выплатить крупный штраф за незадекларированный груз. В случае, если эксперт признает шашки исторической ценностью, то мужчину привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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