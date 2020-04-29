Контролировать нарушения режима повышенной готовности смогут даже коммунальщики и экологи

29 Апр 2020 2020-04-29T15:39:03+03:00

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В Ростовской области расширен список служб, которые уполномочены контролировать нарушения режима повышенной готовности. Как сообщили в донском правительстве, глава региона подписал об этом соответствующее распоряжение. Там же объяснили, что решение связано с изменениями, которые были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Так, согласно документу, полномочиями по контролю нарушений ограничительных мер теперь также наделяются работники донского министерства природных ресурсов и экологии, жилищно-коммунального хозяйства, в список включены и сотрудники департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, государственной жилищной инспекции и административной инспекции. Правда, не рядовые, а ведущие и главные специалисты.

То есть, они смогут выписывать протокол наравне с полицейскими на нарушителей режима самоизоляции, которые потом будут рассматриваться в судах. Надо сказать, это особенно актуально в период майских праздников, когда народ невзирая ни на что может хлынуть на природу.

В правительстве региона напомнили, что режим повышенной готовности введен с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения донского губернартора.

ИСТОЧНИК KP.RU