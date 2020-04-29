2020-04-29T15:53:58+03:00
Общество

Погода на майские праздники 2020 в Ростове-на-Дону: обещают до плюс 27 градусов и дожди

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на майские праздники 2020
ГОШЕВ Игорь
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В этом году из-за режима самоизоляции будет особый май.В этом году из-за режима самоизоляции будет особый май.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на майские праздники 2020 в Ростове-на-Дону: обещают до плюс 27 градусов и возможны дожди. Если верить прогнозам синоптиков, то к майским выходным погода будет грустить вместе с ростовчанами. Так, на первые майские метеорологи прогнозируют небольшой ливневой дождь, который может пойти во второй половине дня 1 мая. В дневные часы обещают от 16 до 25 градусов со знаком плюс.

В субботу, 2 мая, уже от плюс 20 до плюс 26 градусов. В воскресенье, 3 мая немного похолодает до плюс 23 градусов. Зато потом начнется жара - в понедельник, 4 мая, до плюс 27 градусов со знаком плюс. По некоторым данным, дожди обещают и на 8-9 мая. Столбики термометров в эти дни не поднимутся выше плюс 20 градусов. Сильного ветра не будет, но вот режим самоизоляции нарушать не стоит. Специалисты уверяют, что от этого зависит, сколько еще продлится режим повышенной готовности на Дону.

Но как показывает практика, погода еще может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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