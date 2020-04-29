«Умный» троллейбус с автономным ходом испытали в Ростове

29 Апр 2020 2020-04-29T16:06:04+03:00

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Ростовские власти протестировали «Горожанина». Так называется троллейбус с увеличенным автономным ходом производства УТТЗ. Он прибыл на днях в донскую столицу, чтобы доказать свою готовность работать в плотном транспортном потоке.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, запас автономного хода перспективного транспортного средства составляет не менее 20 км. Кроме того, троллейбус оснащен системой кондиционирования, низким полом, откидной аппарелью, USB-зарядками и аудиообщением с маломобильными пассажирами. Салон рассчитан на 28 посадочных мест при общей вместимости в 106 человек.

Если к комплектации и техническим характеристикам опытного образца вопросов не возникло, то главное испытание — ростовскими дорогами — «Горожанину» только предстояло пройти. Машину решили испытать на деле, пустив ее по маршруту «Ц.Рынок – Буденовский – просп. Ленина – Сельмаш».

Уфимский «варяг» сдюжил. Транспортное средство отлично показало себя во время испытаний и легко объезжало коварные препятствия в виде неправильно припаркованных автомобилей. Стоит заметить, что переключение на автономный ход у «умного» троллейбуса происходит автоматически.

Компьютер мгновенно реагирует на отсутствие подключения и тут же складывает штанговый токоприёмник, а «Горожанин», перешедший в «свободный полет», продолжает независимое движение по городу.

Как отметил директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов, принявший участие в тестовом рейсе, с помощью данного вида троллейбусов планируется восстановить маршруты №№7 и 17.

ИСТОЧНИК KP.RU