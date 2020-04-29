2020-04-29T16:15:41+03:00
Общество

Регоператор ГК «Чистый город» просит ростовчан не выбрасывать в мусорные контейнеры горящие предметы

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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На прошлой неделе произошел очередной случай возгорания на контейнерной площадке в центре Ростова-на-Дону. В результате ЧП оказались повреждены два евроконтейнера для сбора ТКО.

Возгорание произошло ночью, на проспекте Ворошиловском. Предположительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём при курении.

Воспламенение ликвидировано подразделением пожарной службы. Специалисты регионального оператора ГК «Чистый город» оперативно заменили испорченные мусорные контейнеры на новые.

- С наступлением теплой погоды особенно важно ответственно относиться к тому, что мы выбрасываем в мусорные баки. Даже небрежно брошенный окурок может стать причиной большого возгорания, - обращает внимание заместитель технического директора по вопросам эксплуатации регоператора Роман Довбня.

По данным регионального оператора, в этом году это не первый случай возгорания отходов на контейнерной площадке. ГК «Чистый город» призывает жителей Ростова-на-Дону не бросать в мусорные контейнеры раскаленные и горящие предметы. Кроме того, если вы стали свидетелями поджога контейнеров, сообщите об этом в МЧС и полицию.

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