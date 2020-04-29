2020-04-29T16:37:39+03:00
Общество

На онлайн-формат работы с застройщиками переходит ВТБ

Задача - обеспечить эффективные финансовые решения, которые позволят поддержать бизнес и дать возможность дальнейшего развития сектора
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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IT-решение «Цифровая платформа застройщиков» для работы с корпоративными клиентами из строительной отрасли разработал и активно внедряет банк ВТБ. В текущей ситуации, когда большое количество сделок переходит в онлайн формат, разработанные решения позволяют продолжать реализацию транзакций с застройщиками, поддерживать спрос и обеспечивать оживление в отрасли.

- Наши клиенты из строительной отрасли, безусловно, столкнулись со сложными вызовами в связи с текущей рыночной конъюнктурой, - рассказал заместитель руководителя Дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Роман Антощенков, - и наша задача - обеспечить эффективные финансовые решения, которые позволят поддержать бизнес сегодня и дать возможность дальнейшего развития компаний и сектора. Мы разрабатываем новые форматы работы с клиентами, увеличиваем онлайн-составляющую реализации транзакций, продолжаем одобрять сделки по финансированию проектов жилья, учитывая все риски, которые стоят перед застройщиками. Важно отметить, что на сегодня мы не получали обращений от застройщиков в рамках действующих обязательств перед банком, поскольку проекты, структурированные в эскроу, предусматривают выплаты банку только после ввода дома в эксплуатацию.

В частности, одним из пилотных проектов ВТБ стало создание «Личного кабинета застройщика». Это решение позволяет обмениваться файлами больших объемов между банком и клиентам из этой отрасли. На текущий момент большинство клиентов в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса пользуются этой системой, завершается подключение клиентов в сегменте среднего и малого бизнеса. В систему загружены данные о более чем 30 проектах, в перспективе работа через «Личный кабинет застройщика» предполагается по всем проектам проектного финансирования.

Банк также ведет доработку функционала, позволяющего передавать документы с электронной цифровой подписью, хранить файлы в облаке для работы застройщиков, создавать гибкую классификацию, автоматически разбирать полученные документы по типам. После окончательной доработки системы, она будет интегрирована в общие сервисы банка, что упростит получение доступа как для клиентов, так и для сотрудников.

КСТАТИ

ВТБ заключил 79 кредитных соглашений по проектам строительства жилья. На данный момент объем средств на эскроу-счетах банка составляет 88,1 млрд руб., общий объем одобренных проектов – 228,6 млрд руб. В течение апреля было открыто еще 1386 эскроу-счетов. На текущий момент банком одобрено финансирование строительных проектов в более чем 20 регионах России.

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