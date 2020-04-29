Предприимчивый парень из Ростовской области угнал машину и решил ее перекрасить
Автомобиль уже передали законному владельцу
Сотрудники правоохранительных органов изъяли машину и передали законному владельцуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19-летний ранее судимый житель Гуково угнал у знакомого машину. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, парень наведался в чужой гараж и уехал на ВАЗ-2107.
По предварительной информации, подозреваемый соединил провода замка зажигания и перегнал машину в свой двор.
В ходе расследования удалось выяснить, что злоумышленник намеревался перекрасить автомобиль и оставить его у себя.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов изъяли машину и передали законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU