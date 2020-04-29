2020-04-29T17:06:45+03:00
Общество

«Перекрасить и оставить себе»: В Гуково 19-летний парень угнал «семерку»

Злоумышленник доехал на ней до своего гаража
Ольга ГОПАЛО
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Полицейские достаточно быстро нашли пропажу.Полицейские достаточно быстро нашли пропажу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию города Гуково обратился местный житель, который рассказал, что у него угнали машину. По словам мужчины, «семерка» находилась в его гараже и пропала. Стражам порядка не составило большого труда отыскать злоумышленника. Им оказался сосед потерпевшего - 19-летний парень, за его плечами уже есть судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тот сообщил, что пробрался в чужой гараж, соединил провода замка зажигания и перегнал машину к себе во двор. Он признался, что хотел перекрасить транспортное средство и оставить его себе.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда,а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

Известно, что похищенное изъяли и передали законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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