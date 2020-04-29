В Ростовской области мужчина снял у родственника семь тысяч рублей с карты

29 Апр 2020 2020-04-29T17:17:02+03:00

Когда мужчина не досчитался денег на счете, он отправился в полицию. Фото: Ольга КОСТИНА

Он решил, что тот не заметит пропажу

Изменить размер текста: A A

Житель Ростовской области обнаружил, что с его банковской карты пропали деньги. Тогда он сразу же отправился в ближайший отдел полиции.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, мужчина сообщил, что у него пропали семь тысяч рублей. В итоге стражам порядка удалось отыскать предполагаемого преступника. Выяснилось, что им оказался 45-летний житель Миллеровского района - родственник потерпевшего.

Как оказалось, злоумышленник снял со счета все средства, зная пин-код карты. При этом деньги он уже успел потратить. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

В донском главке напомнили о том, что никому нельзя сообщать данные о банковских картах и счетах.

ИСТОЧНИК KP.RU