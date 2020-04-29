Ряд поездов из Ростова на черное море отменят на майские праздники

29 Апр 2020 2020-04-29T17:25:51+03:00

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Ряд поездов, курсирующих от Ростова-на-Дону до черноморского побережья, отменят в период майских праздников. Об этом сообщается на сайте СКЖД.

По официальным данным, рейсы отменят из-за низкого спроса в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о "ласточках" в Анапу и Новороссийск. Они не будут курсировать вплоть до конца майских праздников, которые продлятся до 11 числа.

Отметим, что люди смогут вернуть деньги за билеты на эти направления. За это не будет взиматься дополнительная плата. Чтобы вернуть потраченные средства, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Сделать это можно по всей стране, где был куплен билет. Электронные проездные документы пассажиры также могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU