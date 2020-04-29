2020-04-29T18:03:11+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Ростове упал до крайне низкой отметки

Горожане устали сидеть ома и пошли на улицы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нарушителей самоизоляции штрафуютНарушителей самоизоляции штрафуютФото: Алексей БУЛАТОВ
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Большинство ростовчан вышли на улицы, забыв про самоизоляцию. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Яндекс.Карты” в среду, 29 апреля.

Уровень самоизоляции на 17:00 упал до 2,5 балла, хотя еще два дня назад этот показатель составил 4,1 балла из 5 возможных, что позволило донской столице войти в топ-5 городов с высоким индексом самоизоляции.

Индекс самоизоляции Ростова. Фото: Яндекс.Карты

Индекс самоизоляции Ростова. Фото: Яндекс.Карты

Резкое снижение индекса самоизоляции наблюдается и в других городах-миллионниках. Похожие показатели наблюдаются в Краснодаре, Волгограде, Воронеже и Казани.

Сейчас самыми дисциплинированными являются жители Красноярка и Новосибирска. Там отметка варьируется на уровне 4,5 балла.

Режим самоизоляции продлится в Ростове-на-Дону до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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