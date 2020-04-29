Индекс самоизоляции в Ростове упал до крайне низкой отметки
Большинство ростовчан вышли на улицы, забыв про самоизоляцию. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Яндекс.Карты” в среду, 29 апреля.
Уровень самоизоляции на 17:00 упал до 2,5 балла, хотя еще два дня назад этот показатель составил 4,1 балла из 5 возможных, что позволило донской столице войти в топ-5 городов с высоким индексом самоизоляции.
Индекс самоизоляции Ростова. Фото: Яндекс.Карты
Резкое снижение индекса самоизоляции наблюдается и в других городах-миллионниках. Похожие показатели наблюдаются в Краснодаре, Волгограде, Воронеже и Казани.
Сейчас самыми дисциплинированными являются жители Красноярка и Новосибирска. Там отметка варьируется на уровне 4,5 балла.
Режим самоизоляции продлится в Ростове-на-Дону до 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU