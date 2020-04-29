2020-04-29T18:14:03+03:00
Происшествия

Взорвалась шина прямо на дороге: в Новочеркасске при ДТП пострадала 37-летняя женщина

Легковушка на полном ходу врезалась в столб
Дадаян Давид
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Водителю оказали помощь на месте.Водителю оказали помощь на месте.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Новочеркасске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 37-летняя женщина оказалась в больнице. Авария случилась сегодня днем на улице Клещева.

По данным регионального ГИБДД, 36-летний водитель двигался на "Ладе-2114" по дороге. В какой-то момент покрышка на правом переднем колесе взорвалась и машину резко "потянуло" в сторону.

Все произошло слишком быстро - мужчина за рулем просто не успел среагировать. Авто за доли секунды вынесло на обочину, где она врезалась в опору линий электропередач.

В скором времени на место прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Как сообщили в отделе пропаганды ведомства, в результате аварии 37-летняя женщина получала травмы и была доставлена в больницу. Водителю оказали разовую помощь на месте.

От удара сильно повредилась передняя часть авто: помялся капот, выбило фару, а передний бампер просто перестал существовать. Владельцу авто придется потратить круглую сумму, чтобы предать машине прежний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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