2020-04-29T18:19:56+03:00
Общество

В Ростовском зоопарке на свет появилась тройня

Мама Уля и папа Сибиряк стали родителями
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Малыши уже пробуют на вкус фрукты. Фото: пресс-служба Ростовского зоопаркаМалыши уже пробуют на вкус фрукты. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка
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Сотрудники Ростовского зоопарка поделились разностной новостью. Там в семье игрунок родилась тройня.

Недавно мама Уля и папа Сибиряк стали родителями. Двоих детенышей выкармливает мать, а один выкармливается искусственно специалистами зоопарка.

Сейчас вес каждого малыша составляет всего 30 грамм. Молодые родители уже начали ненадолго оставлять своих детенышей. В это время малыши с радостью играют и даже пробуют на вкус свежие фрукты, которые полезны для детенышей.

Увидеть малышей можно будет сразу после снятия режима самоизоляции. Пока зоопарк не принимает посетителей, но ростовчане могут купить билеты через официальный сайт на любые удобные даты, а также сделать пожертвование. Вырученные средства пойдут на обслуживание и содержание животных

ИСТОЧНИК KP.RU

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