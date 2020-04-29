29 Апр 2020 2020-04-29T18:49:04+03:00

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 18 по 23 мая: где и когда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выясняем, где и когда не будет горячей воды

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Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 18 по 23 мая: специалисты проведут работы по подготовке оборудования к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает ростовская администрация.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет воды в Ростове-на-Дону с 18 по 23 мая 2020 года:

- Капустина, Пацаева, Бульвар Комарова, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, пр. Королева, пр. Космонавтов, Волкова, Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, пр. Ленина, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, пр. Нагибина, Новаторов, Врубовая, пер. Актюбинский.

Горячее водоснабжение после прохождения испытаний будет восстановлено с 23 мая. В местах, где будут выявлены проблемы и поломки горячее водоснабжение появится чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU