2020-04-29T19:01:38+03:00
Происшествия

«Замуровали, демоны!»: мужчина чудом спасся в колодце от верной смерти в центре Ростова

Над его головой автомобиль врезался в стену дома и перекрыл путь наверх
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Связист находился в колодце во время удара автомобиля о стену дома прямо над его головой. Фото: vk.com/rostovnadonuСвязист находился в колодце во время удара автомобиля о стену дома прямо над его головой. Фото: vk.com/rostovnadonu
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Второй День рождения может отпраздновать счастливец, оказавшийся пленником канализационного колодца после того, как легковушка преградила ему путь наружу. История произошла сегодня, 29 апреля, в центре Ростова.

Горожане, оказавшиеся свидетелями происшествия, увидели, как резво мчавшийся «Хендай Солярис» едва не столкнулся с «Ладой Грантой». Водитель «корейца» в последний момент резко вывернул руль и его автомобиль, уходя от, казалось бы, неизбежного удара, вильнул в сторону.

Иномарка все-таки не уцелела. «Солярис» на полном ходу влетел в стену дома, расположенного на пересечении переулка Газетного и улицы Социалистической.

Как оказалось, машина встала крайне неудачно. По иронии судьбы, именно на этом месте связисты вели ремонтные работы и разбитая легковушка остановилась точно над раскрытым колодцем, в котором находился ничего не подозревающий сотрудник телекоммуникационной компании.

Парень оказался заложником ситуации. Из пробитого бензобака ему на голову стал литься бензин. Нужно было срочно выбираться из опасного положения!

- Страшно, когда над тобой сносят знак, и врезается машина, и когда бензин начинает течь, а вылезти никак, - на эмоциях написал спасшийся в соцсети.

Изловчившись, связист смог протиснуться в узкую щель между асфальтом и днищем легковушки. Несколько томительных секунд — и узник, порядком шокированный выпавшим на его долю приключением, выбрался наружу.

Несколько томительных секунд — и узник выбрался из-под разбитого автомобиля. Фото: vk.com/rostovnadonu

Несколько томительных секунд — и узник выбрался из-под разбитого автомобиля. Фото: vk.com/rostovnadonu

Остается только порадоваться, что ростовчанин в момент аварии находился в относительной безопасности внутри колодца. Это редкая удача, уверены пользователи сети, оставившие комментарии под постом в паблике Вконтакте «Ростов Главный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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