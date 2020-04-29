2020-04-29T19:13:50+03:00
Общество

Ростовчане все-таки увидят традиционный салют на 9 Мая

Он прогремит ровно в 22:00
Виктория Никитина
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В Ростове на 9 Мая прогремит салют. Фото: соцсетиВ Ростове на 9 Мая прогремит салют. Фото: соцсети
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Южане смогут увидеть ставший традиционным салют в День Победы.

Артиллерийские залпы прогремят в 10 городах юга России: Ростов-на-Дону, Волгоград, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Владикавказ, Астрахань, Новочеркасск, Ставрополь, Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО. Коронавирус не станет причиной отмены праздничного салюта.

Разноцветные искры можно будет увидеть 9 мая в 22:00, всего будет использовано 45 орудий и 18 салютных установок. Также стоит отметить, что более чем в 50 городах юга России запланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей.

- Также в войсках ЮВО подготовили группы военнослужащих для возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Планируется поздравить более 19 тысяч ветеранов, - сказано в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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