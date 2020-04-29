2020-04-29T19:46:38+03:00
Общество

Ростовчанка проветрила "пятую точку" на балконе многоэтажки

Пользователи раскритиковали девушку за этот поступок
Виктория Никитина
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Ростовчанка станцевала тверк на балконе многоэтажки. Фото: соцсетиРостовчанка станцевала тверк на балконе многоэтажки. Фото: соцсети
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В донской столице местная жительница исполнила тверк на балконе многоквартирного дома.

Девушка зашла на общий балкон в короткой маечке и обтягивающих лосинах. Затем она поставила одну ногу на парапет и исполнила в гордом одиночестве зажигательный тверк. но она никак не подозревала, что кое-кто из дома напротив записал ее танец на видео и выложил запись в соцсети.

- К концу первого месяца карантина ростовчанка решила немного проветриться. Она отплясывала тверк на балконе, - написал автор записи.

«Как страшно жить в этом городе. Одни отбитые снимают, что происходит у людей в их доме, а другие это обсуждают и смеются. Хотя в этом ничего такого нет, в своем доме она может делать, что хочет. Людям просто не хватает контента, чтобы над этим поугарать», - написал один из комментаторов под видео.

Но очень многие горожане раскритиковали танцовщицу за этот поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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