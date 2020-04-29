Ростовчанка проветрила "пятую точку" на балконе многоэтажки

29 Апр 2020 2020-04-29T19:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице местная жительница исполнила тверк на балконе многоквартирного дома.

Девушка зашла на общий балкон в короткой маечке и обтягивающих лосинах. Затем она поставила одну ногу на парапет и исполнила в гордом одиночестве зажигательный тверк. но она никак не подозревала, что кое-кто из дома напротив записал ее танец на видео и выложил запись в соцсети.

- К концу первого месяца карантина ростовчанка решила немного проветриться. Она отплясывала тверк на балконе, - написал автор записи.

«Как страшно жить в этом городе. Одни отбитые снимают, что происходит у людей в их доме, а другие это обсуждают и смеются. Хотя в этом ничего такого нет, в своем доме она может делать, что хочет. Людям просто не хватает контента, чтобы над этим поугарать», - написал один из комментаторов под видео.

Но очень многие горожане раскритиковали танцовщицу за этот поступок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заскучавшие по вечеринкам ростовчане устроили тусовку на балконе.

"Шел шестой день самоизоляции".

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU