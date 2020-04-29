Донским донорам предложили сдать кровь в предстоящие выходные

29 Апр 2020 2020-04-29T20:35:04+03:00

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В Ростовской области всем желающим предложили сдать кровь.

Доноров ждут центры переливания крови 4, 6, 7 и 8 мая. Сдать кровь может любой человек, достигший 18-летнего возраста и имеющий вес более 50 килограмм. Каждому потенциальному донору необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией в Ростовской области. Напомним, что станция переливания крови находится в городе Ростове-на-Дону на улице Ченцова, 71/63б. Часы работы с 08:30 до 13:00. Стоит отметить, режим самоизоляции не запрещает донору посещать станцию переливания крови, но при этом необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности.

- В регионе имеются все условия для безопасной сдачи крови. На станциях переливания крови осуществляется термометрия при входе, предлагается донорам обработать руки антисептиком. Для доноров в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах и Таганроге предоставляется бесплатное такси. Узнать подробнее об этом можно по номеру телефонной линии «Доноры Дона», либо по телефонам станций переливания крови, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Если же по пути на станцию донора останавливают сотрудники полиции или иное уполномоченное лицо, то необходимо им объяснить, куда и зачем он направляется. На обратном пути у донора уже будет справка о сдаче крови, либо соответствующем медицинском обследовании. Что же касается доноров, въезжающих в город Ростов-на-Дону из прилегающих территорий, порядок действий такой же.

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В Ростове-на-Дону доноры крови будут ездить на такси бесплатно.

Поездку оплатят в два конца.

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ИСТОЧНИК KP.RU