2020-04-29T21:10:49+03:00
Происшествия

Ростовчанка стала свидетельницей перестрелки в центре донской столицы

О пострадавших информации нет
Виктория Никитина
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В центре Ростова произошла перестрелкаВ центре Ростова произошла перестрелкаФото: "КП" Архив
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В центре донской столицы местная жительница стала свидетельницей перестрелки.

Инцидент произошел 28 апреля около девяти часов вечера на улице 1-я Линия. О происшествии рассказала очевидица порталу DonDay.ru. По ее словам, девушка подходила к дому №1, когда подъехали две машины. Из них вышли несколько человек и стали между собой решать какие-то вопросы, но уже через пару минут началась потасовка. Один из конфликтующих достал пистолет и произвел выстрел.

Но оппоненты тоже не растерялись. Похоже, они были к этому готовы и тоже достали оружие и стали палить После нескольких выстрелов в противоположные стороны молодые люди потихоньку собрали гильзы и разъехались.

О пострадавших в ходе перестрелки пока неизвестно.

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Полиция выясняет все детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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