2020-04-29T22:01:29+03:00
Происшествия

Жительница Ростовской области стала жертвой лжесотрудников банка

Виктория Никитина
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В Ростовской области лжесотрудники банка обманули местную жительницуВ Ростовской области лжесотрудники банка обманули местную жительницуФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области разыскивают обманувших дончанку лжесотрудников банка.

В Белокалитвинском районе в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что сначала на ее телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником банк и сообщил о сомнительном списании с карты потерпевшей 14 тысяч рублей. Дончанка, зная о таких манипуляциях, разумеется не поверила, но лжесотрудница банка пообещала, что в считанные минуты ей позвонит сотрудник со службы безопасности банка.

Девушка попросту перестала отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров, но после восьмого раза все-таки взяла трубку, потому что ждала звонка от подруги.Мужчина на том конце провода представился сотрудником из службы безопасности того же банка и подтвердил, что по карте потерпевшей действительно была проведена сомнительная операция. Злоумышленник предложил ей заблокировать карту и продиктовать ей код из пришедшего смс. Девушка поддалась на его уговоры и все-таки сказала код, а затем с ее карты действительно списались 14 тысяч рублей. И тут дончанка поняла, что действительно стала жертвой мошенников, после чего она в срочном порядке заблокировала карту и тем самым смогла сохранить на счету оставшиеся деньги.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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