Уставшие родители решили выгулять малыша хотя бы на оконной решетке в Ростове
Весьма необычный способ прогулки избрали дончане для своего ребенка в период режима самоизоляции.
Предприимчивые родители усадили малыша в проем между оконной рамой и решеткой, стоящей на окнах на первом этаже. Ребенок был одет, как на прогулку, и спокойно сидел и дышал свежим воздухом. Но ведь это не способ, потому что для малыша прогулка - это не только свежий воздух, но и выплеск энергии. Странную прогулку запечатлели прохожие, а затем поделились снимками в одном из местных пабликов соцсети.
- Когда хочется гулять, но говорят, что нельзя, - написал автор фото.
Жители донской столицы крайне эмоционально отреагировали на произошедшее.
"И смотрит, как другие дети гуляют...", "Ну, а побегать хочется", "Детки в клетке, очень жалко малышей...", "Каждый по-своему находит выход из самоизоляции", - прокомментировали они
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ИСТОЧНИК KP.RU