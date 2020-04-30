Незаконная торговля вновь была пресечена на ростовских улицах

30 Апр 2020 2020-04-30T09:14:20+03:00

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В донской столице проверяющие в очередной раз нашли нелегальные торговые точки.

Проверки были проведены в разных районах города: в переулке Днепровском, на проспекте Буденновском, на улицах Московской, Портовой, в переулке Семашко и на улице Станиславского. Всего, по итогам проверки, было ликвидировано девять мест несанкционированной торговли.

- Специалисты проверили существующие запасы продовольственных товаров в оптовой и розничной торговле. В том числе, это касается муки, сахара, масла, мяса, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оказалось, что в настоящее время все запасы превышают установленные нормы в несколько раз. Торговая наценка на товары первой необходимости на данный момент составляет не более 10%.

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ИСТОЧНИК KP.RU