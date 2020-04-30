30 Апр 2020 2020-04-30T09:45:13+03:00

«Комсомолка» выпустит уникальную копию первого победного номера от 10 мая 1945 года. Фото: Наталья Веснина

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«Наше дело правое. Мы победили!» - с таким заголовком 10 мая 1945 года вышел номер газеты «Комсомольская правда». Это был первый победный номер, который рассказал о самых важных событиях в жизни нашей страны.

К 75-летию Великой Победы «Комсомольская правда» подготовила уникальный проект.

8 мая 2020 года выйдет ежедневный выпуск с вложением репринта (точной копии) победного номера газеты «Комсомольская правда» от 10 мая 1945 года. Партнер проекта — банк «Центр Инвест».

Приобрести победный номер можно во всех киосках и отделениях почтовой связи города.

Получите в подарок лучшую реликвию для Вашей семьи в память о Великой Победе!

ИСТОЧНИК KP.RU