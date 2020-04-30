Дончанин застрелил друга и закопал его труп в лесу
Жителя Красного Сулина подозревают в убийстве 42-летнего мужчины. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ростовской области, злоумышленник погрузил тело друга в машину и вывез в лес, где закопал.
Следователи считают, что в октябре прошлого года двое приятелей затеяли конфликт в частном доме. Один из мужчин взял ружье и выстрел в голову своему другу. От полученных травм постращавший умер на месте происшествия.
Подозреваемого задержали в апреле 2020 года. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU