2020-04-30T09:53:26+03:00
Общество

Дончанин застрелил друга и закопал его труп в лесу

Подозреваемый находится под стражей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшегоСледователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителя Красного Сулина подозревают в убийстве 42-летнего мужчины. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ростовской области, злоумышленник погрузил тело друга в машину и вывез в лес, где закопал.

Следователи считают, что в октябре прошлого года двое приятелей затеяли конфликт в частном доме. Один из мужчин взял ружье и выстрел в голову своему другу. От полученных травм постращавший умер на месте происшествия.

Подозреваемого задержали в апреле 2020 года. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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