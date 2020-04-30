В Таганроге браконьеры могут отправиться за решетку на пять лет

30 Апр 2020 2020-04-30T10:08:32+03:00

Ловить рыбу во время нереста лучше в банке. Фото: Сергей Тюнин.

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области будут судить двух браконьеров, которые попались у берегов Таганрогского залива. Об этом рассказали транспортной прокуратуре города. Известно, что двое рыбаков попали на карандаш правоохранителей после того, как выловили больше ста штук рыб.

При этом в качестве сподручных средств мужчины использовали жаберную сеть, которая считается запрещены орудием лова. По подсчетам специалистов, горе-рыболовы нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму в 40 тысяч рублей.

В итоге в отношении нарушителей уже возбужденного уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста», а дело передано в суд.

В ведомстве уточнили, что максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU