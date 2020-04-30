2020-04-30T10:41:21+03:00
Общество

Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: спорт в режиме онлайн

Выясняем, как по спортивному отметят майские праздники в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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Со спортом на природе пока лучше повременить.Со спортом на природе пока лучше повременить.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: спорт в режиме онлайн. И это не шутка. Уже месяц донские школьники в дистанционном формате занимаются физкультурой из-за режима самоизоляции, из-за которого обучение перешло в Интернет. Вот и майские, пока угроза распространения коронавируса распространяется, в мэрии города предлагают провести их, не выходя их дома.

Как рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова, программу #МАЙSKY-2020 подготовило Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону. Она включает в себя спортивные онлайн-соревнования на грядущих праздниках.

Так, 1 мая ростовчан приглашают присоединиться к просмотру в онлайн-режиме футбольного фристайла. Соревнования среди воспитанников детских футбольных школ донской столицы по набиванию мяча и Открытого городского шахматного турнира стартуют в 15:00. Трансляция будет в течение всего дня.

На следующий день, 2 мая, также состоится шахматный турнир. А еще и соревнования по берпи - участие в нем примут юные гимнастки, синхронистки и представительницы гандбола и ушу.

Состязание по шахматам продолжится 3 мая, в этот же день в берпи будут соревноваться юные борцы, боксеры и представители акробатического рок-н-ролла и кудо.

А вот 4 мая ростовские спортсмены в режиме онлайн проведут стрельбу из лука. Известно, что судьями всех дистанционных состязаний станут именитые ростовские спортсмены. А трансляция будет проходить на официальном сайте Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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