В Ростове нелегальному ломбарду придется выплатить крупный штраф

30 Апр 2020 2020-04-30T10:58:00+03:00

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В донской столице оштрафовали коммерческую фирму за незаконное предоставление потребительских займов людям. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время проверки было установлено, что, несмотря на исключение ООО «Монарх» из государственного реестра ломбардов, организация продолжала выдавать займы под залог ювелирных украшений и предметов роскоши.

В результате расследования сотрудниками прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении. Штраф в размере 220 тысяч рублей придется выплатить юридическому лицу и его руководителю.

ИСТОЧНИК KP.RU