В Ростове нелегальному ломбарду придется выплатить крупный штраф
В донской столице оштрафовали коммерческую фирму за незаконное предоставление потребительских займов людям. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Во время проверки было установлено, что, несмотря на исключение ООО «Монарх» из государственного реестра ломбардов, организация продолжала выдавать займы под залог ювелирных украшений и предметов роскоши.
В результате расследования сотрудниками прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении. Штраф в размере 220 тысяч рублей придется выплатить юридическому лицу и его руководителю.
ИСТОЧНИК KP.RU