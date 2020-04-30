2020-04-30T11:13:16+03:00
Общество

В Ростовской области бросить курить помогут онлайн

Бесплатная программа «Бездымная жизнь» стартует с 1 мая
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове пройдут дистанционные занятия для желающих бросить курить.В Ростове пройдут дистанционные занятия для желающих бросить курить.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области желающие бросить курить смогут это сделать при помощи врача психиатра-нарколога, медицинского психолога и специалиста по социальной работе причем совершенно бесплатно. Как рассказали в региональном минздраве, с 1 мая на Дону стартует онлайн-программа «Бездымная жизнь».

- В течение семи дней при помощи в Whatsapp эксперты поделятся эффективными методами отказа от курения, развеют страхи, связанные с периодом отвыкания, расскажут, как жить счастливо и без сигарет, - добавили в ведомстве.

При этом каждый участник получит рекомендации, которые помогут ему обрести мотивацию и осознанно бросить курить.

Кроме того, у участников будет ежедневный пошаговый план, который приведет к полному отказу от сигарет и свободе от кашля, отдышки, утомления и прочих «прелестей» курения.

А для того, чтобы попасть на онлайн занятия, нужно обратиться по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Заявки принимаются в Whatsapp по тел. 8-951-533-03-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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