Донской бизнес будут постепенно возвращать к жизни с 12 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T11:46:17+03:00

В первую очередь, разрешение возобновить работу могут получить парикмахерские и салоны красоты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Если это позволит сделать эпидситуация в регионе

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В Ростовской области готовятся к поэтапному снятию ограничений с предприятий, начиная с середины мая. Об этом заявил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса на Дону первый замгубернатора Виктор Гончаров.

По его словам, власти региона уже побеседовали с представителями бизнесах в сферах непродовольственной торговли и бытового обслуживания населения. Следующие, с кем хотят наладить диалог чиновники, являются владельцы общепита.

Как отметил замгубернатора, постепенный перезапуск донского бизнеса намечен с 12 мая. Правда, для начала процесса «реанимации» предприятий региона нужно, чтобы не было критических изменений по ситуации с распространением коронавируса.

При этом в правительстве Ростовской области уже разрабатывают планы по выходу предприятий из ситуации со введенными ограничениями. Соответствующие документы будут готовы к 5 мая, заявил первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Ранее владельцы ростовских салонов красоты обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой разрешить им возобновить работу в условиях самоизоляции.

Петиция с таким обращением появилась на сайте общественных инициатив.

Предприниматели рассказали о том, что несут серьезнейшие потери в сложный период пандемии, а фирмам индустрии красоты нужно срочно начинать работать, пока они не растеряли сотрудников и не пали жертвами арендных платежей и кредитов. Бизнесмены пообещали принимать клиентов только по записи и не допускать их массового скопления, а также выдавать людям бахилы и маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU