2020-04-30T11:46:17+03:00
Экономика

Донской бизнес будут постепенно возвращать к жизни с 12 мая

Если это позволит сделать эпидситуация в регионе
Юрий ПОЗДНЯК
Поделиться:
В первую очередь, разрешение возобновить работу могут получить парикмахерские и салоны красоты.В первую очередь, разрешение возобновить работу могут получить парикмахерские и салоны красоты.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области готовятся к поэтапному снятию ограничений с предприятий, начиная с середины мая. Об этом заявил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса на Дону первый замгубернатора Виктор Гончаров.

По его словам, власти региона уже побеседовали с представителями бизнесах в сферах непродовольственной торговли и бытового обслуживания населения. Следующие, с кем хотят наладить диалог чиновники, являются владельцы общепита.

Как отметил замгубернатора, постепенный перезапуск донского бизнеса намечен с 12 мая. Правда, для начала процесса «реанимации» предприятий региона нужно, чтобы не было критических изменений по ситуации с распространением коронавируса.

При этом в правительстве Ростовской области уже разрабатывают планы по выходу предприятий из ситуации со введенными ограничениями. Соответствующие документы будут готовы к 5 мая, заявил первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Ранее владельцы ростовских салонов красоты обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой разрешить им возобновить работу в условиях самоизоляции.

Петиция с таким обращением появилась на сайте общественных инициатив.

Предприниматели рассказали о том, что несут серьезнейшие потери в сложный период пандемии, а фирмам индустрии красоты нужно срочно начинать работать, пока они не растеряли сотрудников и не пали жертвами арендных платежей и кредитов. Бизнесмены пообещали принимать клиентов только по записи и не допускать их массового скопления, а также выдавать людям бахилы и маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане попросили губернатора открыть салоны красоты

Владельцы ростовских салонов красоты обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой разрешить им возобновить работу в условиях самоизоляции. Петиция появилась на популярном сайте общественных инициатив (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области коронавирус выявили у священников
В Батайске мужчина оформил на себя земельный участок без ведома хозяйки
Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев ответит в суде за разбитый "Мерседес" телеведущей
У мужчины в Ростове-на-Дону нашли 2,5 килограмма синтетических наркотиков
«Срочный» кредит запустили на Дону для спасения малого бизнеса
Ничего святого!: 93-летнего ветерана ограбили жители Ростовской области
Генеральная уборка: «ЭкоЦентр» ликвидировал стихийную свалку в Сальске
Ростов-на-Дону остается в лидерах по числу зараженных коронавирусом
Присылайте фотографии на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выигрывайте призы
В Ростовской области Daewoo Matiz столкнулся с грузовиком
Футболисту Дмитрию Тарасову досталось за рассуждения о самоизоляции
Донской бизнес будут постепенно возвращать к жизни с 12 мая
В Ростовской области бросить курить помогут онлайн
В Ростове нелегальному ломбарду придется выплатить крупный штраф
Майские праздники в Ростове-на-Дону 2020: спорт в режиме онлайн
Ростовчан вывезут специальным рейсом из Пхукета в мае
Жительницу Батайска лже-банкиры обманули на 285 тысяч рублей
В Таганроге браконьеры могут отправиться за решетку на пять лет
Дончанин застрелил друга и закопал его труп в лесу
«Комсомолка» выпустит уникальную копию первого победного номера от 10 мая 1945 года
Незаконная торговля вновь была пресечена на ростовских улицах
Уставшие родители решили выгулять малыша хотя бы на оконной решетке в Ростове
Жительница Ростовской области стала жертвой лжесотрудников банка
Ростовчанка стала свидетельницей перестрелки в центре донской столицы
Донским донорам предложили сдать кровь в предстоящие выходные
Ростовчанка проветрила "пятую точку" на балконе многоэтажки
Ростовчане все-таки увидят традиционный салют на 9 Мая
«Замуровали, демоны!»: мужчина чудом спасся в колодце от верной смерти в центре Ростова