2020-04-30T11:57:56+03:00
Общество

Футболисту Дмитрию Тарасову досталось за рассуждения о самоизоляции

Мужчину обвинили в том, что он слишком хорошо живет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист Дмитрий Тарасов. фото: Instagram Дмитрий ТарасовФутболист Дмитрий Тарасов. фото: Instagram Дмитрий Тарасов
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Мужа ростовской модели футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за мнение в Instagram. Полузащитник "Рубина" призвал людей оставаться дома в это непростое время, заявив, что режим ЧС из-за коронавируса в стране вводить не будут.

- А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице... И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять "Яндекс-статистике" по летальным исходам и другие графики. Тут врачам, конечно, низкий поклон, - сообщил Дмитрий Тарасов.

Многие люди написали, что для футболиста сидеть дома не составляет труда, ведь у него большая зарплата, огромный дом-особняк с газоном, бассейном, сауной и тренажерным залом. Но у многих людей нет возможности даже купить еду и прогуляться с детьми на свежем воздухе.

Возмущенные люди засыпали Тарасова гневными комментариями: "Настал момент врачам зп поднять до футболистов, толку от них в миллион раз больше. А футболисты в принципе и не особо нужны, как показал карантин", "Классно, быть на "самоизоляции" с бабками. А что делать тем кто работает на дядю?", "Конечно, вы так спокойно говорите, что важно оставаться дома. У вас денег много, а кто-то совсем без них остался", "Пусть военные конфискуют для начала у слуг народа их автомобили", "Хорошо рассуждать нашим «футболистам». Сидишь дома, рекламируешь дичь, а тебе зп миллионная на карту капает 2 раза в месяц".

ИСТОЧНИК KP.RU

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